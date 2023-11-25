«Цены будут расти еще быстрее, чем сейчас» 25.11.2023, 21:19

Белорусы оценили инфляцию в этом году.

Вот уже в пятый раз авторы проекта «Вашы грошы» проводят среди своих читателей опросы о том, как они оценивают инфляцию в этом году и чего ожидают от ближайшего будущего. Приведем итог очередного исследования.

— Мы вынуждены это делать потому, что белорусские власти уже более года скрывают данные по инфляционным ожиданиям населения, а ведь они — крайне важная информация, которая может сыграть роль самосбывающегося пророчества.

Напомним, что Нацбанк перестал публиковать на регулярной основе информацию об инфляционных ожиданиях населения с 2022 года, при этом неоднократно чиновники проговаривались, что эти данные продолжают собирать, но при этом не считают нужным делать их достоянием широкой общественности.

Но вернемся к опросам. Выборка, конечно, нерепрезентативна, но главная их ценность заключается в том, что проходят они регулярно, системно и позволяют выявить динамику. А именно динамика — изменения, которые происходят — и есть самое интересное. Давайте разбираться.

На первом слайде показано, как, по мнению читателей, изменились цены за последние 12 месяцев. В июне тех, кто считает, что цены «выросли очень сильно» было 34%, а в октябре стало 37%.

Немного больше стало и белорусов, ответивших, что цены «выросли умеренно», с 38% в июне до 42% в октябре.

В целом же видно, что сокращается количество тех, кто затрудняется ответить (всем все понятно) и одновременно среди опрошенных убавилось оптимистов: тех, что верил, что цены «выросли незначительно», стало 9% (было — 12%), а тех, кто считал, что они «не изменились», осталось всего 2% (в июне — 4%).

Получается, что несмотря на заверения правительство о том, что «инфляция находится на рекордно низких уровнях», 79% читателей чувствовали ситуацию совершенно иначе.

Изучая второй график, видим более точную разбивку по конкретным цифрам. 25% (ранее 28%) опрошенных считают, что цены выросли более, чем на 17%. При этом еще 50% уверены, что цены выросли от 8 до 17% (ранее 48%).

Количество тех, кто отмечает рост на 5–8%, по сравнению с июнем выросло с 6 до 9%. А тех, кто доверяет данным, озвученным Белстатом, и считает, что за год цены подросли на 2–5%, стало меньше, 5% в июне упали до роковых 3%.

Если же рассмотреть то, как читатели видят ближайшее будущее, станут заметны намного большие изменения по сравнению с предыдущим опросом.

Процент респондентов, уверенных, что цены будут расти быстрее, чем сейчас увеличился с 32% до 42% — это значительно. Чуть снизился (за счет пессимистично настроенных) процент тех, кто верит, что цены будут расти примерно так же, как и сейчас — с 49% до 45%.

Это значит, что не только чиновники, признающие надвигающиеся проблемы, но и население понимают, что результатом административного регулирования цен будет только их повышение.

Глядя на эти данные и сравнивая их с теми показателями инфляции и планами на следующий год, напрашивается картинка: недоверчивое население ожидает очередной «пакости» от правительства. Не на пустом месте, между прочим.

Теперь несколько слов о том, как читатели предвидят инфляцию на ближайшее время в конкретных значениях. В первую очередь бросается в глаза рост тех, кто уверен, что цены будут расти более, чем на 17% — в июне их было 33%, а в октябре стало 39%.

Если же говорить о более умеренных прогнозах по инфляции, от 8 до 17%, то видно, что общее число людей, придерживающихся такого мнения, не сильно изменилось: ранее по трем позициям их было 51%, а сейчас стало 48%.

В заключение хотим отметить, что в последнем обзоре инфляции Нацбанк вскользь проговаривается об инфляционных ожиданиях населения, которые были получены в результате его исследований. По этим данным белорусы ожидают в ближайший год инфляцию в районе 11–12%, что вполне созвучно с опросами.

Особенно в том, насколько сильно ощущения инфляции расходятся с официальными данными. А раз так далека от народа госстатистика по росту цен, то и выводы относительного покупательного и сберегательного поведения населения будут у чиновников сильно отличаться от реальности.

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