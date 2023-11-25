«Е-доставка» ввела изменение по доставке товаров 25.11.2023, 21:32

Изменение коснется Минска и Минской области.

«Е-доставка» изменила минимальную сумму заказа для бесплатной доставки в Минске и Минской области. Ее подняли с 59 до 69 рублей. В компании объясняют это решение повышенным спросом и загруженностью складов.

Если заказ будет на сумму до 40 рублей, то стоимость доставки будет 9,99 рубля, а если от 40 до 69 рублей — 7,99 рубля. Ранее минимальная сумма заказа для бесплатной доставки составляла 59 рублей.

Что касается Минской области, то это изменение затронуло только зону доставки Б, в которую входят в том числе Заславль, Фаниполь, Смолевичи, Гатово, Мачулищи, Ратомка, Самохваловичи.

При этом для Витебска и Гомеля, а также в близлежащих населенных пунктов бесплатная доставка возможно при заказа товаров на 59 рублей и больше. Для Барановичей, Ляховичей и Мира эта сумма по-прежнему составляет 79 рублей.

Как и для зоны С в Минской области, в которую входят в том числе Дзержинск, Жодино, Логойск, Червень, Ивенец.

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