Топ-5 позитивных фильмов про волшебство и магию 25.11.2023, 21:47

Они идеально подойдут для просмотра всей семьей.

Собрали подборку фильмов, которые унесут вас в другую реальность ноябрьским вечером. Предлагаем окунуться в сверхъестественную параллельную вселенную, где вас ждут необычные приключения.

«Звёздная пыль»

Страна: Великобритания, США.

Жанр: фэнтези, приключения, мелодрама.

В ролях: Чарли Кокс, Клэр Дэйнс, Мишель Пфайффер, Роберт Де Ниро, Марк Стронг.

Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесёт ей звезду, упавшую по ту сторону стены и отправляется в полное приключений путешествие.

«Доктор Стрэндж»

Страна: США.

Жанр: фэнтези, боевик, приключения.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен.

Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного нейрохирурга Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках исцеления и открывает в себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. Теперь он — связующее звено между параллельными измерениями, а его миссия — защищать жителей Земли и противодействовать злу, какое бы обличие оно ни принимало.

«Аладдин»

Страна: США, Великобритания, Австралия.

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейный.

В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари, Навид Негабан.

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам Аладдин.

«Моя ужасная няня»

Страна: США, Великобритания, Франция.

Жанр: фэнтези, комедия, семейный.

В ролях: Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Келли Макдоналд, Томас Сэнгстер.

Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру Брауну, няня-волшебница пытается усмирить его семерых непослушных детей. Эти сорванцы, возглавляемые Саймоном, уже избавились от 17 предыдущих нянь и поэтому не сомневаются, что и 18-ю ждет та же участь.

Однако, когда няне Макфи все-таки удается взять ситуацию под контроль, детишки вдруг начинают замечать, что их ужасное поведение волшебным образом приводит к совершенно удивительным и непредсказуемым результатам…

«Таинственный сад»

Страна: США, Великобритания, Франция, Китай.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

В ролях: Дикси Эгерикс, Колин Фёрт, Джули Уолтерс, Эдан Хэйхёрст, Амир Уилсон.

Внезапно осиротевшая девочка Мэри вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам огромного дома, но однажды Мэри обнаруживает потайную дверь, ведущую в удивительный мир, где исполняются любые желания – таинственный сад.

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