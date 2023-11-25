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Под Бахмутом «Армия дронов» уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов

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  • 25.11.2023, 22:01
Под Бахмутом «Армия дронов» уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов

Лишь за день украинские военные поразили четыре танка.

Украинская «Армия дронов» уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом. В частности, только за день удалось подбить 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив их в металлолом.

Об этом сообщает украинский вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

- Поразили российской техники на десятки миллионов долларов - «Армия дронов» работает на Бахмутском направлении, - рассказал он.

Федоров добавил, что на видео - результаты работы подразделения CODE 9.2 и украинских беспилотников «Вампир».

«Лишь за день военные поразили 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив технику в кучу металлолома», - отметил министр.

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