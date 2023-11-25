Под Бахмутом «Армия дронов» уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов

Под Бахмутом «Армия дронов» уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов1
- 25.11.2023, 22:01
Лишь за день украинские военные поразили четыре танка.
Украинская «Армия дронов» уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом. В частности, только за день удалось подбить 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив их в металлолом.
Об этом сообщает украинский вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.
- Поразили российской техники на десятки миллионов долларов - «Армия дронов» работает на Бахмутском направлении, - рассказал он.
Федоров добавил, что на видео - результаты работы подразделения CODE 9.2 и украинских беспилотников «Вампир».
«Лишь за день военные поразили 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив технику в кучу металлолома», - отметил министр.