Под Бахмутом «Армия дронов» уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов 1 25.11.2023, 22:01

Лишь за день украинские военные поразили четыре танка.

Украинская «Армия дронов» уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом. В частности, только за день удалось подбить 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив их в металлолом.

Об этом сообщает украинский вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

- Поразили российской техники на десятки миллионов долларов - «Армия дронов» работает на Бахмутском направлении, - рассказал он.

Федоров добавил, что на видео - результаты работы подразделения CODE 9.2 и украинских беспилотников «Вампир».

«Лишь за день военные поразили 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив технику в кучу металлолома», - отметил министр.

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