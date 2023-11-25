«Лукашенко еле стоит на ногах» 2 25.11.2023, 22:19

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Счет пошел на месяцы?

В Минске в четверг завершился саммит ОДКБ, в котором приняли участие правители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Главным событием саммита стала не региональная безопасность, а состояние диктатора Лукашенко. В объективы камер узурпатор попал с дрожащей головой.

Читатели сайта Charter97.org остро высказались в комментариях о состоянии Лукашенко:

«Встретился с зомби из холодильника, поэтому дрожал».

«Черепно-мозговые травмы, опухоли, кровоизлияния и абсцессы головного мозга, особенно структур, отвечающих за координацию движений и тонус мышц».

«Как бы в Гаагу не сбежал! Там хорошие врачи?».

«А я не хочу, чтобы оно сдохла в своей постеле. Хочу видеть его в клетке в полосатой робе. Потом в камере на Окрестино, где за перегородкой дырка в полу и литр воды на сутки: попить и смыть».

«Обрюзгшее как жаба чудовище. Еле на ногах стоит, а цепляется за власть. Оно и не удивительно. Столько крови на руках. Надеется подохнуть своей смертью. Но не надейся, Лукашенко, что после твоей смерти народ забудет твои преступления. Все будет расследовано и даже мертвому тебе будет вынесен приговор. Выродок».

«Я так понимаю, счёт пошёл на месяцы...».

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