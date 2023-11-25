Бой длился 10 часов: как ВСУ отбивали массированную атаку дронов 25.11.2023, 22:29

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На севере Украины ночью мобильные огневые группы сбили более половины дронов.

Во время ночной атаки на Украину мобильные огневые группы на севере сбили более половины российских дронов, атаковавших регион. Бой длился почти 10 часов.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

- В течение боя, который длился почти десять часов, бойцы мобильных огневых групп по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне продемонстрировали свой профессионализм и мастерство по уничтожению враждебных целей, - рассказал он.

По данным Наева, более половины вражеских беспилотников, а именно 53% были уничтожены бойцами мобильных групп.

Напомним, что в ночь на 25 ноября, оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа «Шахед». Силы противовоздушной обороны сбили почти все беспилотники – 74 из 75. Главной целью россиян был Киев. В столице пять человек пострадали, в том числе 11-летний ребенок.

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