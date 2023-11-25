Министр образования анонсировал повышение цен на обучение 25.11.2023, 23:02

Иванец заявил, что ранее стоимость платного обучения в вузах «росла медленно».

В конце прошлой недели появилась информация, что студентам-платникам к обычным договорам, которые они заключили с вузом на оплату обучения, стали «под роспись» выдавать допсоглашения.

В них говорится о полной стоимости высшего образования, и она в разы больше, чем сейчас тратят парни и девушки. В эфире лукашенковского телеканала ОНТ министр образования Андрей Иванец высказался? о цене «вышки» и анонсировал повышение ее стоимости.

— Достаточно длительное время повышение стоимости за обучение происходило очень медленными темпами. Например, только в прошлом году инфляция у нас в стране и рост индекса цен [были] на уровне 16 процентов. Соответственно и заработная плата поднималась на уровне не менее этой отметки. [При этом] стоимость за обучение за прошлый год была поднята менее, чем на семь процентов, — отметил глава ведомства. — Данная тенденция, сдерживающего роста, наблюдалась на протяжении целого ряда последних лет. Именно поэтому сегодня мы имеем такой своего рода накопившийся кумулятивный эффект.

По словам Андрея Иванца, сейчас Министерство образования прорабатывает вопрос повышения стоимости оплаты за обучение.

— Затраты в год ежегодно растут примерно на 16−17 процентов, поэтому мы полагаем, что за пределы этой суммы, безусловно, увеличение стоимости не выйдет, — отметил министр.

Напомним, в августе 2023-го Андрей Иванец заявил, что в Беларуси нет платного образования, а то, что таким считается, является формой соцподдержки молодежи и дотируется государством. Тогда же Лукашенко заговорил о распределении и для платников. По его мнению, белорусское высшее образование стоит дороже, чем платят студенты.