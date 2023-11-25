Белорус Илья Шкурин оформил хет-трик в матче польской экстраклассы 25.11.2023, 22:40

1,010

Это принесло его футбольной команде неожиданную победу.

Белорус Илья Шкурин продолжает феерить в Польше в составе «Стали» из Мельца. Месяц назад белорус оформил гол и два ассиста в победном матче с «Легией», которая была уверенным фаворитом матча, вскоре сделал дубль после выхода на замену в матче Кубка, чем обеспечил своей команде проход дальше, потом забил победный в новом поединке чемпионата с «Гурником», пишет «Трибуна».

Ну а 25 ноября Шкурин стал главным героем выездного матча «Стали» с «Погонью», где хозяева, как «Легия» ранее, тоже считались абсолютными фаворитами у букмекеров. Однако уже на шестой минуте белорус открыл счет ударом низом после классной скидки от партнера.

Правда, к 27-й минуте «Погонь» уже вела 2:1. Но во втором тайме Шкурин снова взялся за дело. На 55-й минуте прекрасное открывание белоруса между защитниками было награждено пасом от партнера – и Илья издевательски закатил мяч в ворота.

Ну а на 84-й минуте Шкурин оформил хет-трик – головой после подачи углового.

Итог – победа «Стали» 3:2. Теперь у команды Шкурина 21 балл после 16 матчей и восьмое место в турнирной таблице. Ну а сам Илья с восемью мячами в нынешнем чемпионате Польши теперь делит вторую строчку в списке бомбардиров.

Напомним, что в 2020 году Илья первым из белорусских спортсменов публично заявил, что отказывается выступать за цвета национальной команды в знак солидарности с протестами в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».