Эксперт: Под Авдеевкой исчезают наиболее боеспособные подразделения РФ 26.11.2023, 1:20

Этот город превращается для россиян в Бермудский треугольник.

Российские оккупационные войска теряют в районе Авдеевки Донецкой области свои наиболее боеспособные подразделения. Там утилизировано уже более 10 тысяч личного состава противника, заявил украинский военный эксперт, сопредседатель ОИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Как отметил эксперт в эфире «Эспрессо», сейчас можно говорить о том, что враг изменил тактику в районе Авдеевки. Ранее он прибегал к массированным наступлениям, а сейчас – пользуется тактикой «вагнеровцев», которую они применяли во время атак в Донецкой области.

«Если раньше это были массированные наступления, то есть бронеколоны под прикрытием до одной батальонно-тактической группы, то теперь это тактика ЧВК «Вагнер», которую они задействовали во время штурмов в Соледаре и Бахмуте, – действие малыми мобильными группами от 8 до 15 человек. Это большое количество мобильных групп, которые за счет сокращения линии фронта создают огневое преимущество на определенном участке фронта и пытаются прорвать оборону ВСУ», – пояснил он.

Снегирев отметил, что на Авдеевском направлении происходит постоянное давление на ВСУ со стороны врага. Бои там не прекращаются ни на сутки.

«На языке статистики отмечу, что 10 тыс. личного состава противника уже утилизировано, а также 200 единиц бронетехники и 120 танков. То есть независимо от изменения вражеской тактики и стратегии, ВСУ успешно утилизируют российских оккупантов. Достаточно показательный момент, когда в районе Авдеевки без следа пропали три элитные разведгруппы, при чем это подразделения спецназначения. И у россиян шумиха, куда же те подевались. Авдеевка превращается для них в некий Бермудский треугольник, где исчезают наиболее боеспособные подразделения российской армии», – сказал эксперт.

Враг понимает, что у него нет возможности прорвать оборону ВСУ. Из-за этого он перебрасывает на Авдеевское направление оперативные резервы с Лиманского направления. В частности, туда отправили 2-ю общевойсковую армию РФ. Такие действия со стороны командования вражеской армии значительно ослабляют позиции россиян в моменте прорыва украинской обороны на Купянско-Лиманском направлении, а он для оккупантов является ключевым.

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