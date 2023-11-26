В Беларуси появились «новогодние» мошенники 26.11.2023, 3:00

Их схемы становятся все сложнее.

У 39-летней жительницы Пинска мошенники выудили 310 рублей, продав ей несуществующие новогодние украшения. Как сообщает начальник ОИОС УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова, в Instagram потерпевшей предложили купить двухметровую искусственную елку, стоимостью 230 рублей, а также гирлянду, стоимостью 80 рублей. С хорошей скидкой, но при 100% предоплате.

Это пинчанку не смутило, тем более что «вежливые продавцы» заявили, мол, товар ограничен и установили бронь на целых 30 минут для оплаты. Это было предложение, от которого, как в известном фильме, отказаться было невозможно.

По словам Наталии Милюковой, это далеко не первый факт подобного «развода» в этом году. Заявления от потерпевших, которых надули жулики в соцсетях, поступают практически каждый день.

− При покупке в соцсетях необходимо понимать, что цена минимум вдвое ниже рыночной − это первое, что должно насторожить потенциальных покупателей, − говорит Милюкова. − Всегда тщательно проверяйте название компаний, ее физический адрес, производителя, продавца, есть ли у продукции сертификаты безопасности. Любой уважающий себя производитель или продавец имеет сайты, где озвучены все контакты, сведения. Перезвоните, проверьте.

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