Роман Свитан о подводном тоннеле в Крым: Пусть копают и к земле привыкают 26.11.2023, 4:20

Подводный тоннель гораздо проще разрушить, чем любое другое сооружение.

Издание The Washington Post сообщило, что Россия и Китай тайно обсуждают строительство нового пути. Он должен быть в виде подводного тоннеля, который соединит страну-агрессора с оккупированным украинским Крымом.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, поможет ли России туннель.

По словам военного эксперта, подводный тоннель гораздо проще разрушить, чем любое надводное или наземное сооружение.

- Ведь тоннель – это вход и выход. Одна ракета на вход, а другая на выход – и нет тоннеля,

– объяснил Роман Свитан.

- Мы видели, как заходила ракета, например, SCALP на Керченский судостроительный завод. Одна ракета и вход в тоннель упаковывается на несколько месяцев. Именно поэтому для нас это вообще не проблема. Пусть копают и к земле привыкают, – добавил военный эксперт.

Ночная атака «Шахедами»

Ночью 25 ноября россияне решили создать массированную атаку из 75 «Шахедов». По мнению Свитана, это может быть определенный политико-информационный посыл, подвигший врага на массированную атаку.

«С технической точки зрения, чем больше будет лететь «Шахедов» или ракет, тем больше мы их собьем в процентном смысле, – рассказал военный эксперт.

То есть, когда идет большая волна «Шахедов» или ракет, система приводится в более высокий уровень готовности и, соответственно, больше их сбивает. Именно поэтому любое увеличение количества или номенклатуры летательных аппаратов как раз будет увеличивать процент их уничтожения.

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