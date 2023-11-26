Украинца с белорусским паспортом задержали в Волковыске 26.11.2023, 6:00

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За ним приехали пять силовиков в балаклавах.

В Волковыске задержали украинца, получившего белорусское гражданство. Его заставили оскорбить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на телеграм-канал, приближенный к силовикам.

На видео из телеграм-канала силовиков видно, как пять силовиков в бронежилетах и балаклавах задерживают мужчину.

Дальше на видео его заставляют признаться в том, что он «разместил в интернет-ресурсах БЧБ-символику».

А также вынудили на камеру оскорбить президента Украины Владимира Зеленского. В подписи под видео телеграм-канал заявил, то задержанный якобы распространил «экстремистские материалы» и «разжигал рознь».

Какова дальше судьба этого мужчины, неизвестно.

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