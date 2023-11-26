закрыть
26 ноября 2023, воскресенье, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коллапс в аэропортах Москвы: «Внуково» и «Домодедово» останавливали прием и отправку самолетов

1
  • 26.11.2023, 8:51
  • 2,766
Коллапс в аэропортах Москвы: «Внуково» и «Домодедово» останавливали прием и отправку самолетов

Российская столица подверглась массированной атаке дронов.

Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» временно остановили прием и отправку самолетов на фоне сообщений об отражении атак беспилотников в четырех российских регионах, в том числе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса flightradar24.com.

В зоне ожидания аэропорта «Внуково» находятся два пассажирских лайнера, задержаны вылеты трех рейсов. В «Домодедово» задержан один рейс, пишет агентство.

Позже ТАСС обновил свое сообщение словами о том, что оба аэропорта возобновили работу. Все находившиеся в зоне ожидания пассажирские самолеты перешли в режим посадки, еще один борт вылетел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов