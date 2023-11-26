Коллапс в аэропортах Москвы: «Внуково» и «Домодедово» останавливали прием и отправку самолетов 1 26.11.2023, 8:51

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Российская столица подверглась массированной атаке дронов.

Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» временно остановили прием и отправку самолетов на фоне сообщений об отражении атак беспилотников в четырех российских регионах, в том числе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса flightradar24.com.

В зоне ожидания аэропорта «Внуково» находятся два пассажирских лайнера, задержаны вылеты трех рейсов. В «Домодедово» задержан один рейс, пишет агентство.

Позже ТАСС обновил свое сообщение словами о том, что оба аэропорта возобновили работу. Все находившиеся в зоне ожидания пассажирские самолеты перешли в режим посадки, еще один борт вылетел.

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