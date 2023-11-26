«Беларуская выведка»: Лукашенко устроил истерику после доклада КГК 2 26.11.2023, 8:58

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Напуганный диктатор пообещал уволить Кочанову.

Для диктатора Лукашенко подготовили доклад о транзакциях с карт в белорусских банках, начиная с 2020 года.

Подготовленный доклад представлял глава КГК лично Лукашенко в присутствии Сергиенко. Лукашенко не поверил цифрам и устроил истерику, приказав уточнить данные и доложить повторно, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

После проверки КГК по трем ведомствам цифра не изменилась. Лукашенко не столько поразил объем средств, сколько количество людей.

Известно лишь, что география доноров обширна, но почти 70% всех транзакций пришлось на Минск и область. Чиновники КГК осознали, что «отметились» и в преддверии выборов невольно напомнили цифрами Лукашенко его собственную «легитимность».

Именно по этой причине и состоялась встреча с Кочановой, где Лукашенко ей напомнил, что она отвечает за Минск лично. Так же Кочановой напрямую было сказано, что если ситуация в Минске в период выборов не будет «конструктивной», то она освободит свое место другим. На состоявшемся совещании силовиков принято решение сконцентрировать усилия на Минске, так как это «бомба замедленного действия».

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