Подводный тоннель Путина в Крым: операция уже сорвана 26.11.2023, 9:08

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Для Китая существует понятие «упущенной выгоды».

После огласки намерений президента России Владимира Путина построить подводный тоннель под Керченским проливом, чтобы соединить Россию с Крымом, на помощь Китая россиянам надеяться бесполезно.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, в Кремле теперь уже сами не верят, что Крымский мост устоит и поэтому придумали проект со строительством подводного тоннеля. Однако, считает эксперт, надеяться в этом на помощь Китая не стоит.

«Во-первых, сейчас это публично объявили – значит все, соглашение будет сорвано, китайцы не пойдут на это. Для китайцев существует понятие «упущенной выгоды». Они понимают, что они заработают 5 миллиардов, а потеряют 55 потенциально, которые они могли бы заработать на других проектах... Понятно, что под угрозой санкций Китай теперь на это не пойдет. Я считаю, что эта операция уже сорвана», – выразил свое мнение Александр Мусиенко.

Напомним, ранее стало известно, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, провели секретное обсуждение планов строительства тоннеля, соединяющего Россию с Крымом.

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