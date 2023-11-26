Нападающий Илья Шкурин отметился хет-триком в матче чемпионата Польши 26.11.2023, 9:16

Илья Шкурин

У белорусского футболиста уже 8 голов в 16 играх.

Нападающий Илья Шкурин забил три гола в 16-м туре чемпионата Польши. Белорусский футболист, который выступает за «Сталь» из города Мелец, 25 ноября принес своей команде гостевую победу в игре против «Погони» из Щецина — 3:2, сообщает ekstraklasa.org.

«Погонь» была фаворитом встречи — перед матчем у хозяев было на 8 очков больше, чем у соперника. События в игре развивались следующим образом. Шкурин открыл счет на 6-й минуте. Затем его команда пропустила дважды. Но в начале второго тайма Илья восстановил паритет, реализовав выход один на один, а на 84-й минуте головой после углового забил победный для «Стали» мяч.

За 16 матчей чемпионата Польши у белорусского нападающего, который отказался приезжать в сборную при Лукашенко после выборов в 2020-м, уже 8 голов и 5 результативных передач. Лидирует в списке снайперов Эрик Эспозито из «Шленска» — у него 12 метких выстрелов.

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