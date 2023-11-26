ВСУ ликвидировали начальника связи российских десантников 1 26.11.2023, 9:21

Офицер Никулин занимал высокую должность в штабе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Украинские военные ликвидировали российского подполковника Сергея Никулина, который был начальником связи и заместителем начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии страны-агрессора РФ.

Об этом написал военный Анатолий Штефан «Штирлиц» в Telegram.

Штефан добавил, что россиянина ликвидировали еще 11 октября.

Российский сайт «Псковская губерния» сообщал, что Никулин участвовал в войне против Украины «с первых дней». Также он был участником войн в Сирии и Чечне.

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