ВСУ ликвидировали начальника связи российских десантников

ВСУ ликвидировали начальника связи российских десантников1
- 26.11.2023, 9:21
Офицер Никулин занимал высокую должность в штабе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Украинские военные ликвидировали российского подполковника Сергея Никулина, который был начальником связи и заместителем начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии страны-агрессора РФ.
Об этом написал военный Анатолий Штефан «Штирлиц» в Telegram.
Штефан добавил, что россиянина ликвидировали еще 11 октября.
Российский сайт «Псковская губерния» сообщал, что Никулин участвовал в войне против Украины «с первых дней». Также он был участником войн в Сирии и Чечне.