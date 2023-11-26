Пионтковский: В США услышали Залужного 26.11.2023, 9:29

Андрей Пионтковский

Новая помощь Украине изменит ситуацию на фронте еще до Рождества.

Конгресс США к Рождеству согласует новый пакет помощи для Украины на сумму более чем 60 млрд долларов, который сдвинет с места так называемую патовую ситуацию на фронте, о которой в своей статье писал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кремль боится новых поставок американского оружия в Украину, именно с этим связаны недавние заявления Путина о готовности к переговорам с Киевом.

Такую точку зрения озвучил политолог Андрей Пионтковский в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Аналитик также акцентировал внимание на том, что, кроме готовящихся новых поставок оружия, Запад демонстрирует беспрецедентный уровень дипломатической поддержки Украины.

Об этом свидетельствуют визиты в Киев высокопоставленных западных чиновников.

«Даже дело не в передаче новых вооружений, дело в другом уровне политической поддержки Украины, артикулируемой высшими руководителями Соединенных Штатов. Не случаен визит Остина в Украину, визит нового министра иностранных дел Великобритании Кэмерона в Украине появился раньше, чем в собственной Палате общин», - сказал собеседник.

Он также подробно остановился на статье главкома ВСУ.

«Залужный написал, какие должны быть решения, чтобы сломать эту ситуацию (на фронте - ред.), - оружие, оружие, оружие. Статья Залужного обращена к американским партнерам. Я думаю, что он писал ее в тесном сотрудничестве со своими военными коллегами. Это обращение к политическому руководству Соединенных Штатов. Мне кажется, политическое руководство Соединенных Штатов эту статью услышало», - заявил политолог.

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