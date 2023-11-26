«Мы понадеялись, что в очередной раз пронесет» 26.11.2023, 9:37

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Белорусы рассказали, как пытались въехать в страну через пункт пропуска «Котловка».

Семейная пара предостерегает от поездок в Беларусь всех, кто имеет хоть какую-то историю активности и живет за границей. Их поездка закончилась штампом о запрете въезда на пять лет. Если бы имели белорусские паспорта, то поехали бы в совсем другое место.

Своим опытом мужчина поделился в социальных сетях.

За границей семейная пара живет почти два десятка лет и имеет иностранное гражданство. От белорусского гражданства мужчина отказался еще до событий 2020 года.

Семья посещала родственников в Беларуси несколько раз в 2021—2022 годах. Последний раз были примерно год назад.

Как рассказывает мужчина, на этот раз в пункте пропуска «Котловка» когда он проходил паспортный контроль, сотрудник вызвал начальника смены, и тот попросил пройти вместе с телефоном за ним.

Во время короткой беседы начальник смены пытался узнать, имеет ли мужчина другой паспорт. Затем, пока мужчина ждал в коридоре, пограничник пробивал его данные, куда-то звонил.

Далее путешественника отвели на второй этаж. В кабинете №13 у него состоялся разговор с двумя человеками в форме. Мужчина высказывает предположение, что это были гэбисты.

Один из них попросил разблокировать телефон. Мужчина отмечает, что они с женой заранее удалили с телефонов фактически все, но у него остался инстаграм. Там внимание людей в форме привлекли снимки с презентации книги Алеся Беляцкого в Нью-Йорке, акции протеста против войны в Вашингтоне, а также фото с экскурсии в литовский Сейм, на которой мужчина стоит за трибуной рядом с украинским флагом.

Как пишет мужчина, кроме содержимого телефона должностные лица интересовались его политическими взглядами, отношением к нынешней власти в Республике Беларусь, а также целью поездки.

Далее на беседу и проверку телефона вызвали жену. Среди прочего интересовались ее бывшей работой в ЕГУ. На ряд вопросов женщина отказалась отвечать.

Жена впоследствии рассказала, что сотрудник, который проверял телефоны, сказал, что лучшее, что может их с мужем ожидать, это запрет въезда в Беларусь на пять лет. А если бы они были гражданами Беларуси, то поехали бы не обратно в Литву, а совсем в другое место.

Телефоны были возвращены сразу после разговора. А вот паспортов пришлось подождать. Их вернул начальник смены с поставленным штампом «Въезд запрещен» и объяснил, что запрет действует пять лет.

Как рассказывает мужчина, начальник смены провел их до последней будки на белорусской стороне и сказал идти в сторону Литвы, что они и сделали.

Мужчина горько иронизирует, что «мы благодарны судьбе, что у нас уже нет гражданства своей Родины. Ведь могло быть намного хуже».

«Несмотря на советы многих умных людей, мы понадеялись, что в очередной раз пронесет. Не пронесло. Хотя если бы они подняли архивы и немного лучше поискали инфу обо мне, то возможно и литовский паспорт не помог бы», — пишет мужчина и предупреждает, что сейчас не время ехать в Беларусь, даже если вы не являетесь ее гражданами.

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