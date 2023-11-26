«Мама у меня понимающая» 1 26.11.2023, 9:59

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Камилла Шершнева

18-летняя белоруска с девятого класса начала делать бьюти-процедуры и изменилась до неузнаваемости.

Госканал ОНТ снял сюжет о том, как девушки меняют внешность в погоне за красотой. Одной из спикеров стала белоруска Камилла Шершнева. Девушке 18 лет, она блогер со 128 тысячами подписчиков в Instagram. В сюжете девушка признается, что к косметологу стала ходить с 9-го класса.

Как отмечают журналисты в сюжете, девушка сама говорит, что первые бьюти-процедуры начала делать с 9-го класса. Иногда даже ходила к специалисту вместо уроков. С того времени Камилла пережила более десятка инъекций гилауроновой кислоты.

Камилла родом из Гомеля. И еще пару лет назад она выглядела иначе, пусть и с ярким макияжем. Сейчас девушка живет в Минске и владеет небольшим интернет-магазинчиком канцелярских товаров. В своих социальных сетях девушка выкладывает фото и видео походов в кафе и рестораны, бьюти-процедуры и так далее. «Они говорили ей больше 25, но ей было 18», — написала она в Instagram.

— В школе, на самом деле, очень ужасно реагировали на это, а по поводу родителей, все супер. Мама у меня понимающая, — отмечает Камилла. — Это, наверное, знаете, у меня какой-то образ в голове сформировался, к которому я хотела идти. И если раньше была очень зациклена. Для меня косметолог был как бальзам на душу. Сейчас я уже спокойной стала. Я наверное, уже дошла до того, до той внешности, которая меня устраивает.

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