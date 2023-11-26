Мощный удар по оккупантам: Донецк, Мариуполь и многие города Донецкой области остались без света 1 26.11.2023, 10:06

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Иллюстративное фото

Стали известны первые подробности.

В ряде населенных пунктов временно оккупированной части Донецкой области полностью пропало электричество сегодня утром, 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Как сообщается, света нет в Мариуполе, Волновахе, Донском, Новотроицком, Докучаевске, Еленовке, Тельманово, Макеевке, Енакиево. Также пишут жители Тореза, Шахтерска, Новоазовска и Седово

В Telegram-канале «Мариуполь сейчас» сообщают, что в Мариуполе помимо отсутствия света прекращается подача воды и нет отопления.

«Сообщают, что это из-за обстрела Донецка», - добавили на канале.

В местных пабликах пишут, что были обстрелы электростанций на оккупированной территории. Официальной информации нет.

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