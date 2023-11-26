Неожиданный вызов Путину Телеграм-канал «Сито Сократа»

26.11.2023, 10:13

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Волна нарастает.

Путинская авантюрная война против Украины наносит все более ощутимый и всесторонний удар по населению России.

Если говорить о финансовом измерении войны, то на поддержание динамики боевых действий и возведение новых линий обороны на временно оккупированных территориях нужно тратить около 2,5 млрд. долларов США в неделю.

Иными словами, только прямые расходы на ведение захватнической войны уже составили более 200 млрд. долларов США. Получается, что около 15% бюджета России вылетело в трубу, и похоже великие стратеги в Кремле не желают на этом останавливаться и готовый скормить богам войны все новые и новые жертвы.

Действительная цифра потерь может быть существенно выше, поскольку с марта 2022 года множество важных расходных статей засекречено. В тоже время хорошо известно о падении доходов бюджета за счет продажи нефти и газа, т.к. данные сектора экономики находятся под санкционным прессом и создают все меньше и меньше доходности.

Помимо финансовой стороны имеется и социальное измерение. Путинские генералы уже умудрились похоронить в Украине около 325 тысяч российских военных. При этом на фронте находится примерно 400 тыс. человек. Иными словами к весне 2024 года совокупное число российских утрат сравняется с общим размером контингента вторжения. Подобного расходного отношения к своим солдатам нет ни в одной армии мира за всю историю. Соответсвенно остро стоит вопрос об отношении семей погибших к данной военной стратегии РФ.

Путин сейчас проявляет предвыборную активность, ведь ему хотят накачать рейтинг под 90%. Понятное дело, что реальная поддержка могильщика России в разы меньше, но кому-то из правящей элиты специально нужно выставить диктатора просто неадекватным деспотом, видимо с целью дальнейшего более простого устранения. Здесь огромную роль сыграют те слои российского общества, кто понес боль утрат от вторжения в Украину.

Следует признать наличие в России большой прослойки лиц с которой Кремлю очень некомфортно работать. Речь идет о группе численностью в 1,2-1,5 млн. человек. Это солдатские жены и матери. Машина убийств превратила их в рожениц мяса для реализации геополитических игрищ Путина. Потому сам факт осознания подобного исхода делает деторождение в России совершенно непопулярной затеей. Кому хочется чтобы их чада превратились в 18-20 лет в прах просто из-за слабоумия неадекватного руководства. Демографическая яма с каждым днем войны становится все глубже и глубже.

Пропагандисты кичится тем, какие большие мобилизационные ресурсы у России по сравнению с Украиной. Но ведь нужно помнить, дескать война ведется со всем НАТО, а враг еще ни одного своего солдата напрямую в бой не пустил. А значит рано радоваться.

Тем более непопулярная, отвратная война ведет к разогреву в обществе взрывного протестного потенциала. Сотни тысяч обездоленных российских женщин – огромный враг Путина. Он сам развалил свою семью из-за адюльтера с гимнасткой Кабаевой, а теперь еще и валит миллионы российских семей, убивая мужей, сыновей, отцов.

Российские женщины хорошо понимают: их обрекают на одиночество, одновременно, загоняя в узду патриархальной консервативной семьи. Власти не создают условий для здорового развития общества, наоборот культивируют миф о том, что жить с утратой нормально, и поощряют культуру страдальчества и мученичества. Здесь все прямо как у главарией ХАМАС, которые прославляют палестинских шахидов, комфортабельно обитая не в Секторе Газа, а где-нибудь в Дохе.

Путинщина породила страшные людские трагедии, и женщины будут той силой, которая может смести режим. Тем более, в МО РФ безбожно обворовывают семьи погибших солдат, часто объявляя их пропавшими без вести. А значит взрыва гнева не избежать. Женский вызов для режима нарастает. Уже сейчас местные власти психологически травят семьи погибших в войне оккупантов. Но в виду отсутствия внятной политики по отношению к семьям участников вторжения, можно смело утверждать о приближении женской протестной волны, способной перерасти в кровавое гражданское противостояние.

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