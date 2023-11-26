Аппетитная головоломка для гениев: найдите малину в клубнике за семь секунд 26.11.2023, 10:20

Задача непростая, поскольку ягоды очень похожи по цвету.

Далеко не все смогут справиться с аппетитной головоломкой, на которой изображена куча клубники, и где-то среди этих ягод есть малина.

Если вы найдете малину за 7 секунд, тогда будьте уверены - у вас превосходное зрение, а также вам присуща незаурядная наблюдательность. Не забывайте, что малина и клубника похожи по цвету, и это очень затрудняет поиски.

Если вы готовы к трудностям - засеките время и начинайте поиски спрятанной ягоды.

Если не получилось, здесь можно посмотреть правильный ответ.

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