Аппетитная головоломка для гениев: найдите малину в клубнике за семь секунд
- 26.11.2023, 10:20
Задача непростая, поскольку ягоды очень похожи по цвету.
Далеко не все смогут справиться с аппетитной головоломкой, на которой изображена куча клубники, и где-то среди этих ягод есть малина.
Если вы найдете малину за 7 секунд, тогда будьте уверены - у вас превосходное зрение, а также вам присуща незаурядная наблюдательность. Не забывайте, что малина и клубника похожи по цвету, и это очень затрудняет поиски.
Если вы готовы к трудностям - засеките время и начинайте поиски спрятанной ягоды.
Если не получилось, здесь можно посмотреть правильный ответ.