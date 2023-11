Освобождение второй группы израильских заложников: опубликованы эмоциональные кадры

Дети воссоединяются со своими семьями спустя 50 дней.

Армия обороны Израиля опубликовала фотографии и видео с сегодняшнего освобождения 13 израильских заложников из Сектора Газа, в том числе клип, на котором 9-летняя Эмили Хэнд встречает своего отца Тома впервые за 50 дней, и фото с 13-летней Хилы Ротем, которую приветствует и обнимает ее дядя.

"Emily Hand, Hila Rotem Shoshani, Shiri and Noga Weiss, Adi and Yahel Shoham are among the hostages who were released tonight from Hamas captivity and are reuniting with their families for the first time." pic.twitter.com/CwQ43zygW0