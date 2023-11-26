Беспилотники начали вторую серию атак на российскую Тулу

Беспилотники начали вторую серию атак на российскую Тулу4
- 26.11.2023, 10:31
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В городе снова гремят взрывы.
Новые взрывы прогремели в российской Туле утром в воскресенье, 26 ноября. В сети утверждают, что работает ПВО.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы Shot и Mash.
Жители Тулы в сети публикуют видео, на которых слышны взрывы. Позже в небе появился дым.
Россияне утверждают, что над городом якобы летали дроны. Поэтому работала противовоздушная оборона. Оккупанты традиционно обвинили в так называемой «атаке» Украину.
«По нашей информации, ПВО сбила по меньшей мере еще один украинский БПЛА в небе над городом. По словам местных, также было слышно полеты нескольких дронов в Зареченском районе города», - пишут российские паблики.
Взрывная ночь в России
Напомним, россияне пожаловались, что в ночь на 26 ноября в Подмосковье и других регионах раздавались взрывы. Сообщалось, что якобы там летали дроны, их пытались сбить.
В Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.