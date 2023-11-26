Синоптики: Природа перебрасывает белорусов на месяц вперед 26.11.2023, 10:34

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Какой будет погода в Беларуси с 27 ноября по 3 декабря?

На предстоящей неделе природа перебросит нас на месяц вперед. С 27 ноября по 3 декабря зима продолжит наступление по всем фронтам. Средняя температура воздуха ожидается на три-пять градусов ниже нормы. Снежный покров продолжит постепенно повышаться. Предварительно к концу недели его высота составит от четырех сантиметров в Бресте до тридцати в Витебске. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели на большей части территории снег. В понедельник по восточной половине страны сильные осадки. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ночью от -4 °C до -9 °C, при прояснениях по северу -12 °C. Днем в понедельник -1…- 5 °C, во вторник −2…−6 °C.

В середине недели ожидается небольшой кратковременный снег, наиболее интенсивный в восточных регионах страны. На отдельных участках дорог скользко. Ночью в среду от -4 °C по западу страны до -12 °C по востоку. Днем до -6 °C.

В начале второй половины недели ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой кратковременный снег. Слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ночью от -6 °C по югу до -15 °C по северо-западу. Днем в четверг −3…−7 °C, в пятницу −5…−11 °C.

Предварительно в первые зимние выходные почти повсеместно пройдет снег различной интенсивности. На отдельных участках дорог гололедица.

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