В Литве стало в два раза больше миллиардеров 26.11.2023, 10:44

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Кто попал в список?

В Литве осенью стало в два раза больше бизнесменов, капитал которых составляет более миллиарда евро. Если раньше их было три, то теперь уже шесть человек. Такой вывод можно сделать из нового рейтинга журнал Top, сообщает Delfi.

Согласно ему, в Литве появилось три новых миллиардера – основатели Tesonet Томас Окманас и Эймантас Сабаляускас (их имущество оценивается в 1,05 млрд. евро у каждого) и президент MG grupė Дарюс Моцкус — 1 млрд. евро.

Компания Nord Security, которая принадлежит Tesonet, оценивается в 3 млрд. долларов.

MG grupė — это группа компаний, у которой есть бизнес в 5 сферах: магазины одежды, производство продуктов, недвижимость и телевидение.

«В число миллиардеров входят председатель правления Avia Solutions Group (ASG) Гедиминас Жемялис, председатель правления Willgrow Миндаугас Райла и основатель Vilniaus prekyba Нериюс Нума. Всех их имущество в 2023 г. впервые превысило 2 млрд. евро – имущество Жемялиса оценивается в 2,45 млрд. евро, Райлы – 2,24 млрд. евро, Нумы – 2 млрд. евро», — сообщило издание Delfi.

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