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Жители Минской области ночевали без тепла и горячей воды

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  • 26.11.2023, 11:00
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Жители Минской области ночевали без тепла и горячей воды

Что случилось?

Городской поселок Свислочь под Минском и поселок Свислочь Пуховичского района вчера был без тепла и горячей воды из-за аварии.

В поселке Дружный и городском поселке Свислочь Пуховичского района Минской области восстановили теплоснабжение, авария устранена, сообщили в Минскэнерго.

Причиной ЧП называется повреждение трубопровода сторонней организацией. Без отопления и горячего водоснабжения остались поликлиника и общежитие в Дружном, больница, детсад, школа и 74 жилых дома в Свислочи.

На место работы аварийных бригад была привлечена дополнительная спецтехника. Сварочные работы завершили 26 ноября в 00.30, а в 04:00 участок сети был включен в работу и теплоснабжение восстановлено полностью.

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