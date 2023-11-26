«Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно» Телеграм-канал «СерпомПо»

26.11.2023, 11:09

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Особенно после «Лебединого озера» по всем каналам.

Манера российских руководителей вещать от имени «всех», считая, что именно оно – начальство, выражает народное мнение, относится к числу его основных черт.

Новейший пример от нижнего спикера Володина: «Многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. Те, кто возвращается из-за границы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет».

Что значит «никто»? Кто вас, Володин, уполномочил вещать от имени всех? Да облокотились вернувшиеся на ваше мнение. Люди от ваших безумных решений бежали. Раньше такого не было, но Путин и такие, как вы, Володин, это организовали. Кстати, «бесогон» Михалков хотя бы от своего имени говорил, а Володин раздул себя до масштабов Родины – от Балтики до Тихого океана.

Еще одна черта начальства – считать Россию своей собственностью, а народ крепостными. Взяли привычку. Забыли, что сегодня ты власть, а завтра - раз и в Гаагу, как Милошевич. Или «иноагентом» сделают, как Касьянова. Или, как топ-менеджера «Ростеха», которого Путин орденом награждал, под арест засадят.

Как сказано в бессмертной книге, «все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, и еще как бывает!»

Об этом Володин должен помнить. Кстати, думаем, что когда Володин станет лицом неофициальным (после «Лебединого озера» по всем каналам), народные массы плакать не будут.

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