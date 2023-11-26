Лукашенко с трясущейся головой стал посмешищем на льду
- 26.11.2023, 11:19
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Диктатор едва двигался и крутился на одном месте.
После появления видео Лукашенко с тремором головы на саммите ОДКБ в Минске появились новые данные о тяжелой болезни диктатора.
Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.
Попытка Лукашенко выйти на лед только подогрела слухи о критическом состоянии здоровья диктатора. На это обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец:
— Как я и говорил, Лукашенко с трясущейся головой будут иногда выкатывать на лед. Обратите внимание на подвижность. Он же не гоняет по площадке, а крутиться в одном месте. У него после одного круга одышка.