Лукашенко с трясущейся головой стал посмешищем на льду 26.11.2023, 11:19

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Диктатор едва двигался и крутился на одном месте.

После появления видео Лукашенко с тремором головы на саммите ОДКБ в Минске появились новые данные о тяжелой болезни диктатора.

Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

Попытка Лукашенко выйти на лед только подогрела слухи о критическом состоянии здоровья диктатора. На это обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Как я и говорил, Лукашенко с трясущейся головой будут иногда выкатывать на лед. Обратите внимание на подвижность. Он же не гоняет по площадке, а крутиться в одном месте. У него после одного круга одышка.

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