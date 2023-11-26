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СМИ: Дроны ударили по авиазаводу в Смоленске

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  • 26.11.2023, 11:26
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СМИ: Дроны ударили по авиазаводу в Смоленске
Иллюстративное фото

Это уже пятый российский регион, подвергшийся сегодня атаке с воздуха.

В список регионов РФ, подвергшихся атакам беспилотников в ночь на воскресенье, добавился пятый — Смоленская область, сообщает ВВС.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил смоленский губернатор Василий Анохин.

«В Смоленске сообщают о попадании беспилотника в районе авиазавода, информация проверяется», — сообщили российские телеграм-каналы.

Ночью Минобороны России и губернаторы сообщали о массированных атаках дронов в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях.

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