Ученые доказали внеземное происхождение украшения фараона Тутанхамона 1 26.11.2023, 11:33

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Стало известно, из чего был сделан артефакт.

Происхождение стекла, из которого он изготовлен, почти век было предметом научных споров.

Желтое стекло ливийской пустыни, из которого изготовлен кулон египетского фараона Тутанхамона, образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли. К такому выводу пришли исследователи университетов и научных центров Германии, Египта и Марокко, результаты изысканий которых опубликовал phys.org.

Происхождение стекла почти век было предметом спора среди ученых. Дело в том, что оно не похоже ни на одно натуральное стекло по своему составу, а найти его можно только в определенной части пустыни на юго-востоке Ливии и юго-западе Египта. Его возраст составляет порядка 29 млн лет.

В новом исследовании описываются результаты анализа двух образцов желтого стекла, купленных у жителя Ливии. В них нашли частицы кубического циркония, минерала, который может образоваться только при температуре от 2250 до 2700 °C. Также был обнаружен редкий полиморф орто-II, который может появиться только при давлении около 130 000 атмосфер.

На основании вышесказанного исследователи сделали вывод, что такое стекло могло появиться в ливийской пустыне только в результате удара метеорита или взрыва атомной бомбы. Учитывая возраст стекла, ученые остановились на теории о метеорите.

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