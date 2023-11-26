«Кадыровцы» начали охоту за российским Z-пропагандистом 26.11.2023, 11:40

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Он якобы «оскорбил» сына главы Чечни.

На фоне войны обострились межнациональные противоречия в России. Разгорелся острый конфликт между «кадыровцами» и ультраправым военным ВС РФ Егором Гузенко, который ведет популярный Z-блог «Тринадцатый», сообщает dialog.ua.

Гузенко, который не скрывает своей неприязни к «нерусским», в последнее время позволял себе весьма дерзкие заявления о главе Чечни Рамзане Кадырове и его клане.

Он, в частности, открыто насмехался над 15-летним сыном чеченского лидера Адамом. Последствия не заставили себя ждать.

Гузенко уверяет, что на него объявлена охота кадыровским подразделением «Ахмат». С его слов, «кадыровцы» пишут ему сообщения с угрозами, что им поставлена задача «найти Тринадцатого». Оккупант сильно напуган. Он угрожает слить в Сеть компромат на недругов, а также пугает, что подорвет себя гранатой, если его «прижмут». При этом Гузенко умоляет оставить его в покое, призывая «жить дружно».

«У меня в личке угроз от «Ахмата» больше, чем от украинцев… Есть у меня еще их адреса, и информация о транспортных средствах на которых они передвигаются... Прямо вот и не знаю, что же делать мне с этой информацией. Даю последний шанс, отъ…тесь, иначе начну по плохому… Пацаны, если вы надеетесь, что вам медаль за меня дадут, или орден, то спешу вас огорчить, при самом плохом раскладе в плен сдаваться я не собираюсь, у меня на этот случай кое-что есть. Давайте жить дружно», - пишет Гузенко.

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