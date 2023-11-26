Стало известно, что будет на месте знаменитого иранского долгостроя в Минске 1 26.11.2023, 11:47

Открытие назначено на 31 декабря.

На месте бывшего иранского долгостроя «Магнит Минска» 31 декабря откроется многофункциональный комплекс, который построил город. Об этом, как пишет Realt.by, рассказал гендиректор государственного объединения «Столичная торговля и услуги» Иван Супранович в эфире «Радио-Минск».

Сейчас работы находятся уже на финишной стадии. Комплекс откроется 31 декабря и будет разделен на две части: торговую и жилую.

Как сообщает Мингорисполком, на торговых площадях разместятся 133 павильона. Заполняемость на сегодня составляет 99%. Это будут в основном белорусские бренды. На нижнем уровне планируют открыть ресторан белорусской кухни.

В жилой части разместится 352 квартиры. Все они будут арендными.

Напомним, строительная площадка, находящаяся на пересечении проспекта Независимости и улицы К. Туровского, ожила после многолетнего затишья в начале 2023 года. Достраивать здание, которое в 2009 году начала возводить иранская компания, взялся Стройтрест № 4.

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