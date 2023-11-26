В Севастополе раздались взрывы: перекрыт Крымский мост

В Севастополе раздались взрывы: перекрыт Крымский мост4
- 26.11.2023, 11:54
- 9,576
Оккупанты заявили о ракетной атаке.
В оккупированном Севастополе 26 ноября раздались взрывы. Оккупанты заявили о ракетной опасности.
После оглашения воздушной тревоги захватчики перекрыли движение на Крымском мосту. Об этом пишут местные паблики, передает obozrevatel.com.
Утром в воскресенье, 26 ноября, во временно оккупированном Севастополе, захватчики объявили об угрозе ракетного удара.
А через несколько минут в местных пабликах также начало распространяться сообщение о «попытке ракетной атаки по восточной части Крыма».
Около 11:07 (по Минску) местные группы сообщили о перекрытии движения на Крымском мосту «из-за угрозы удара».
Между тем, мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Севастополе.