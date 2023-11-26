В Севастополе раздались взрывы: перекрыт Крымский мост 4 26.11.2023, 11:54

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иллюстративное фото

Оккупанты заявили о ракетной атаке.

В оккупированном Севастополе 26 ноября раздались взрывы. Оккупанты заявили о ракетной опасности.

После оглашения воздушной тревоги захватчики перекрыли движение на Крымском мосту. Об этом пишут местные паблики, передает obozrevatel.com.

Утром в воскресенье, 26 ноября, во временно оккупированном Севастополе, захватчики объявили об угрозе ракетного удара.

А через несколько минут в местных пабликах также начало распространяться сообщение о «попытке ракетной атаки по восточной части Крыма».

Около 11:07 (по Минску) местные группы сообщили о перекрытии движения на Крымском мосту «из-за угрозы удара».

Между тем, мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Севастополе.

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