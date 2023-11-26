Оккупанты в Донецке запаниковали из-за атаки на Старобешевскую ТЭС 26.11.2023, 12:41

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Часть Донбасса обесточена до сих пор.

Российские захватчики 26 ноября начали жаловаться на проблемы с энергетикой на временно оккупированных территориях. Так, часть Донецкой области, которую сейчас удерживают оккупанты, осталась без света.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Это могло произойти из-за обстрела Старобешевской ТЭС в области, передает «24 Канал».

Часть оккупированного Донбасса обесточена

Российские пропагандисты отметили, что ночью 26 ноября был прилет в Старобешевскую ТЭС Донецкой области. В результате этого, «половина Мариуполя, Донецка, Енакиево и Горловка без электричества».

Главарь террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в результате «атаки» часть городов и районов осталась обесточенной, а сама ситуация – «непростая». Также в нескольких городах и районах якобы не подают тепло.

Пушилин также заявил, что в нескольких населенных пунктах подачу электроэнергии уже будто бы возобновили, а в других населенных пунктах работы еще продолжаются.

Главарь «ДНР» также «обвинил в обесточивании части Донецкой области – ВСУ». По словам Пушилина, «не все беспилотники удалось сбить ночью».

На эти заявления прихвостня Кремля отреагировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что «блэкаут – это игра, в которую можно играть вдвоем». Он также удивился тому факту, что оккупанты жалуются об обесточивании на временно оккупированных территориях.

Ночью 26 ноября в оккупированной Донецкой области раздавались мощные взрывы. Сначала очевидцы сообщили о громких звуках в Зугресе, раздавшихся около 2 часов 20 минут, а впоследствии их услышали и в других населенных пунктах области.

Впоследствии в сети показали, что вблизи оккупированной Макеевки в Донецкой области что-то пылало. В конце концов, стало известно, что часть региона осталась без света.

Без света также остался и временно оккупированный Мариуполь. Взрывы также звучали и в Харцызске в Донецкой области.

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