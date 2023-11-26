Хамасутра Телеграм-канал «СерпомПо»

26.11.2023, 12:57

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У Небензи и его начальника выпали скелеты из шкафа.

Сколь-нибудь внимательное наблюдение за кризисом на Ближнем Востоке, драмой с захваченными террористами ХАМАС заложниками, боевых действий в Газе, позволяет россиянам сделать вывод – руководство страны их обманывает, когда создает впечатление о российском влиянии в регионе и мире.

Потому что России там нет – она не играет никакой роли ни в решении проблемы с заложниками, ни в ходе боевых действий, ни в планах послевоенного урегулирования. Соединенные Штаты – да. Европа – да. Арабский мир – безусловно. Но не Россия.

Все сводится к разговорам. Здесь российские руководители и чиновники мастера. Изгибающаяся, принимающая разные позы словесная Хамасутра. То представитель Путина в ООН Небензя примет позу любовного хамасского лотоса, то сам его руководитель выскажется, поглубже засунув в шкаф свои «скелеты» (они, правда, все время выпадают). «Говори, говори, говори …»

Но дело обстоит еще хуже.

ФСБ отказалась заниматься террористами ХАМАС, убивавшими и похищавшими в Израиле российских граждан. В ответе ФСБ питерскому муниципальному депутату Сергею Самусеву от 9 ноября сказано, что «оснований для принятия органами федеральной службой безопасности мер реагирования в настоящее время не имеется». Это при том, что террористы ХАМАС убили 19 россиян и как минимум 8 захватили в заложники. Такая вот Хамасутра …

Вам ответ ФСБ ничего не напоминает? Нам напоминает поведение властей в истории с отпрыском Кадырова, избившим человека на камеру. Тоже «оснований не имеется». Это отказ государства, которое мы содержим на наши налоги, исполнять обязанности, которые оно обязано исполнять по закону.

Кстати, ХАМАС до сих пор в России не признан террористической организацией. Хотя он россиян и убивал, и похищал. Впрочем, «Талибан» в России террористической организацией признан, но разве это помешало министру Лаврову с его представителями встречаться и скандально называть их «вменяемыми»? Талибосутра длилась, впрочем, не слишком долго. Потому что правящие в нашей стране болтуны, слабаки и неумехи везде одинаковы, что в Афганистане, что на Ближнем Востоке.

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