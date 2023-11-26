Настоящие «звери» на дорогах: авто с лучшим соотношением мощности и веса 26.11.2023, 13:06

Рейтинг для любителей проехаться «с ветерком».

Обычно при выборе авто водители обращают внимание на самое популярное соотношение цены и качества.

Однако автоэксперты советуют не обходить вниманием и другие показатели, например, соотношение мощности и веса.

Что такое знаменитое соотношение мощности к весу автомобиля? Это просто значение, полученное путем деления веса автомобиля на его мощность – число, которое на практике является индексом спортивности и говорит, сколько килограммов должна двигать каждая лошадиная сила автомобиля.

О лидерах рейтинга по этому показателю рассказало издание UK Motor1.

В этом смысле некоторые гиперспортивные автомобили набирают менее 1 кг/PS (pferdestarke или метрическая лошадиная сила). Чтобы получить представление об этой цифре, достаточно вспомнить, что такой исключительный автомобиль, как Ferrari SF90 Stradale, имеет соотношение мощности к весу 1,57 кг/ л.с.

Рейтинг лучших

SSC Tuatara – 0.70 kg/PS

Hennessey Venom F5 – 0.73 kg/PS

Zenvo Aurora Tur – 0,77 kg/PS

Koenigsegg Jesko Absolut – 0,79 kg/PS

Deus Vayanne - 0,80 кг/с

Koenigsegg Gemera HV8 – 0,89 kg/PS

Czinger 21C-0,90 kg/PS

Lotus Evija – 0,92 kg/PS

Koenigsegg CC850 – 1,0 kg/PS

Owl Aspark - 1,01 kg/PS

SSC Tuatara – 0,70 кг/PS

SSC Tuatara является одним из самых быстрых автомобилей в мире и, прежде всего, эта модель является рекордсменом по наилучшему соотношению мощности и веса. С весом 1274 кг и максимальной выходной мощностью 1774 л.с. (1750 л.с.), версия Striker заявляет о потрясающих 0,70 кг/л.с.

Благодаря такому преимуществу в весе и мощности Tuatara продемонстрировала, что может развивать максимальную скорость 475 км/ч и обещает, что для разгона от 0 до 100 км/ч понадобится всего 2,6 секунды. Заслуга также принадлежит 5,9-литровому твин-турбо двигателю V8, передающему мощность на задние колеса через семиступенчатую роботизированную коробку передач.

Hennessey Venom F5 – 0,73 кг/PS

На второй строчке пьедестала – Hennessey Venom F5, который в версии Revolution весит 1360 кг и имеет максимальную мощность 1842 л.с. Таким образом, соотношение мощности к весу составляет 0,73 кг/л.

Hennessey приводит в движение 6,6-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом и крутящим моментом 1617 Нм, который работает в сочетании с семиступенчатой полуавтоматической коробкой передач.

Zenvo Aurora Tur – 0,77 кг/PS

Недавно представленный Zenvo Aurora Tur – это гибридное гиперкупе с весом всего 1450 кг и выходной мощностью 1876 л.с. с соотношением 0,77 кг/л.с.

Заявленная максимальная скорость составляет 450 км/ч, а время разгона от 0 до 100 км/ч – всего 2,3 секунды. Эти цифры стали возможны благодаря 6,6-литровому двигателю V12 с четырьмя турбонаддувами, совмещенному с тремя электрическими агрегатами. Менее мощный Zenvo Aurora Agil имеет соотношение 0,89 кг/л.с.

Koenigsegg Jesko Absolut – 0,79 кг/PS

Первым Koenigsegg в рейтинге является Jesko Absolut, весящий 1290 кг и развивающий 1625 л.с. Таким образом, соотношение мощности к весу составляет 0,79 кг/л.

Под задним капотом скрывается 5,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который может развивать 1500 Нм, снабжая привод на заднюю ось через девятиступенчатую трансмиссию с несколькими сцеплениями Light Speed Transmission.

Deus Vayanne – 0,80 кг/PS

Первый электромобиль в этом списке – обещанный гиперкар, который будет выпускаться с 2025 года. Это австрийский Deus Vayanne, проект Italdesign и Williams Advanced Engineering, который при весе 1810 кг может похвастаться поразительными 2243 л.с. Это самый высокий показатель, что когда-либо достигал автомобиль с питанием от аккумулятора. Соотношение мощности к весу составляет 0,80 кг/л.

Автомобиль Deus Automobiles оснащен тремя электродвигателями, развивающими ровно 2040 Нм крутящего момента, с аккумулятором на 85 кВт/ч, обещающим запас хода 500 км.

Koenigsegg Gemera HV8 – 0,89 кг/PS

Самый мощный дорожный автомобиль в мире, Koenigsegg Gemera HV8 со сложной гибридной системой электродвигателя Dark Matter E-motor, обеспечивает рекордные 2333 л.с. Вес этого гиперкара 2+2 составляет около 2090 кг, что означает соотношение 0,89 кг/л.с.

Учитывая эти цифры, легко вообразить, что производительность Gemera HV8 впечатляет. Шведский четырехместный автомобиль развивает скорость около 400 км/ч и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за невероятные 1,9 секунды. Сложная гибридная система состоит из 5,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и электроприводом Dark Matter E-motor с общим крутящим моментом 2750 Нм. Всем управляет девятиступенчатая трансмиссия с несколькими сцеплениями Light Speed Tourbillion (LSTT).

Czinger 21C – 0,90 кг/PS

Еще один особый гибридный гиперкар – американский Czinger 21C – он имеет мощность 1368 л.с. и весит 1240 кг. Таким образом, «магическое» соотношение мощности к весу составляет 0,90 кг/л.с.

Czinger C21 достигает максимальной скорости 452 км/ч в конфигурации с низким лобовым сопротивлением и разгоном от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды. Под элегантным кузовом установлен 2,9-литровый битурбированный двигатель V8 в сочетании с двумя электроприводами на передних колесах. Коробка передач – семиступенчатая секвентальная с несколькими сцеплениями.

Lotus Evija – 0,92 кг/PS

Первый в истории электрический Lotus заслуживает того, чтобы попасть в эту престижную топ-10. Lotus Evija – это практически купе с нулевым уровнем выбросов, которое может похвастаться выходной мощностью 2039 л.с. при снаряженной массе 1887 кг.

Максимальная скорость Evija ограничена электроникой на отметке 349 км/ч, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляет менее 3 секунд. Четыре электродвигателя, по одному на колесо, снабжаются Integral Powertrain, тогда как аккумулятор емкостью 70 кВт/ч и электрическая система были разработаны совместно с Williams Advanced Engineering.

Koenigsegg CC850 – 1,00 кг/PS

Koenigsegg CC850 – классический гиперкар, имеющий мощность 1385 л.с. и весит 1385 кг. Таким образом, соотношение мощности к весу составляет точно 1,00 кг/л.с.

CC850, несмотря на отсутствие каких-либо привлекательных аэродинамических элементов, способен развивать более 480 км/ч и разгоняться до 100 км/ч примерно в 2,8 секунды. Заслуга такой мощности принадлежит 5,0-литровому двигателю V8 с двойным турбонаддувом. Задний привод сочетается с девятиступенчатой коробкой Light Speed Transmission с настоящим ручным рычагом коробки передач в салоне.

Aspark Owl – 1,01 кг/PS

Замыкает топ-10 еще один электрический гиперкар, японский Aspark Owl, ставящий на весы 2000 кг и заявляющий о 2012 л.с. с конечным результатом 1,01 кг/л.с.

Максимальная скорость, заявленная компанией из Осаки, составляет 413 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,91 секунды. Это один из самых быстрых автомобилей в мире. Aspark Owl, первоначально разработанный в сотрудничестве с Manifattura Automobili Torino, оснащен четырьмя электродвигателями, развивающими 1920 Нм максимального крутящего момента.

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