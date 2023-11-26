Путинист Пригожин набросился на Лайму Вайкуле 1 26.11.2023, 13:16

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Лайма Вайкуле

Предложение покаяться вызвало истерику у россиянина.

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину и осуждает российский террор, заявила, что сейчас ни при каких обстоятельствах не поехала бы выступать в Россию.

Впрочем, она видит такую перспективу, если россияне искренне покаются, признают себя агрессорами в войне и попросят прощения. На слова артистки отреагировал российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Путинист вылил на певицу шквал оскорбительных слов, заявив, что «ее время уже давно прошло».

Высказывания одиозного продюсера процитировали пропагандистские СМИ, пишет obozrevatel.com.

Фраза Вайкуле, которая так сильно разозлила Z-патриота, звучала следующим образом: «Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут прощения и покаяния, если все изменится».

Тем временем Пригожин вызверился на певицу, которая не поддерживает террористическую и разрушительную войну, пренебрежительно и грубо обозвав ее.

«Можно одним словом скажу? Д…нутая», – выпалил путинист.

Впрочем, на одном слове он не остановился. Далее Пригожин попытался убедить росСМИ и их читателей, что Вайкуле якобы никому не нужна.

«Да кому вы нужны вообще? Уже время даже прошло, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты...», – заявил Пригожин.

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