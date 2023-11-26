Российские ВДВ начали угрожать Чечне 26.11.2023, 13:43

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Конфликт в армии РФ расширяется.

Острейший межнациональный конфликт разворачивается в рядах оккупационной армии РФ.

Подразделения ВДВ начали угрожать кадыровской группировке «Ахмат» и всей Чечне. О деталях конфликта узнал Диалог.UA.

Российские ВДВшники присоединились к конфликту, который возник у между «кадыровцами» и известным российским военным-блогером Егором Гузенко «Тринадцатым».

Вступившись за сослуживца, оккупанты даже начали угрожать повторить чеченскую войну.

Соответствующее обращение было опубликовано вечером 25 ноября на Telegram-канале «ВДВ за Честность и Справедливость», который ведут офицеры штаба группировки «Днепр».

«Ребятушки-чеченушки и их кронпринцы в виде Адамчика (несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров - ред.), не надо быковать против русских солдат. А то зальетесь потом горькими слезами. Время уже другое. И мы вновь вспомнили, как разбивать в хлам ваши селения. Спасибо украинцам, что помогли нам вспомнить», - написали российские ВДВшники.

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