Белорусам пообещали «кумулятивное» подорожание обучения в вузах

Белорусам пообещали «кумулятивное» подорожание обучения в вузах6
- 26.11.2023, 13:55
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Студентам уже навязывают «дополнительные» соглашения.
Министр образования Андрей Иванец в эфире ОНТ анонсировал увеличение платы за обучение в высших учебных заведениях Беларуси.
«Достаточно долгое время повышение стоимости обучения происходило очень медленными темпами.
Например, инфляция и рост индекса цен в прошлом году были на уровне 16%, ну и, соответственно, зарплата поднималась на уровне не менее этой отметки, а стоимость обучения за прошлый год была поднята менее чем на 7%.
Данная тенденция сдерживания роста наблюдалась на протяжении последних лет, и именно сегодня мы имеем своего рода накопленный кумулятивный эффект», — заявил Иванец.
Сейчас министерство разрабатывает повышение платы за обучение в вузах. «Расходы ежегодно растут на 15-17%, мы считаем, что за пределы этой суммы увеличение стоимости не выйдет», — говорит Иванец.
Сейчас студенты-платники подписывают с узами дополнительное соглашение. В сюжете ОНТ говорится, что студентка БГУ подписала бумагу, где полная стоимость обучения указана в 15 тысяч рублей в год. Она же платила около 5 тысяч рублей. Теперь она боится, что стоимость обучения будет стремиться к этой сумме.
Этим дополнительным соглашением Минобразования хочет показать студентам и их родителям, что они не полностью оплачивают обучение, а значит, должны отрабатывать обязательное распределение, которое сейчас хотят ввести и для платников.