Соловьев заскрежетал зубами
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 26.11.2023, 13:56
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Китай плюнул прямо в нежные души российских пропагандистов.
Убийственные вести из дружественного Китая. С 1 декабря КНР вводит безвиз для граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. Это, конечно, смачный плевок прямо в нежные души российских пропагандистов.
Бог с ней с Малайзией! К тому же туда и россияне могут ездить без виз. Но распахнуть двери для самых недружественных к путинской РФ стран, которые поддерживают Украину, поставляет ей оружие, обучают ее бойцов, принимают украинских беженцев. Ввели санкции против России и ее начальников и пропагандистов!
Представляете, как должен скрежетать зубами утративший в Италии свои виллы Соловьев? Его и в ЕС не впускают, и в Китай виза нужна. А итальянцы и прочие голландцы с немцами смогут запросто теперь прокатиться в Запретный город.
О Си! Таково твое «вечное добрососедство», о котором ты только что пел?
Телеграм-канал «СерпомПо»