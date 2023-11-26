Спортсменка-лукашистка пожаловалась, что устала выходить на пустые стадионы

Спортсменка-лукашистка пожаловалась, что устала выходить на пустые стадионы8
- 26.11.2023, 14:07
- 4,422
Провластная прыгунья рассказала о своей «тяжелой жизни».
Рекордсменка Беларуси по прыжкам с шестом Ирина Жук вновь пожаловалась на тяжелую профессиональную жизнь провластных спортсменов.
В прошлом году, когда началась война в Украине, у девушки была «пара дней слез» из-за международного бана белорусских легкоатлетов.
А на днях Ирина сообщила в TikTok о том, что она устала «выходить на пустые стадионы.
Ирина Жук разместила в субботу в TikTok ролик, который подписала «Откровения чемпионки Беларуси».
— Я устала выходить на пустые стадионы, прыгать рекорды в Беларуси, где стоит 10 человек. Это больно, это где-то даже неприятно. Ты понимаешь, что сейчас ты одна создаешь историю, — пожаловалась спортсменка.
Легкоатлетка отметила, что будет «безумно рада», если своими видео про прыжки с шестом, она привлечет на стадион хотя бы еще 50 человек.
— Если нет, значит я скажу — людям не интересны прыжки с шестом. Как им может быть интересно то, о чем они никогда не слышали и чего никогда не видели.
@iryna_zhuk_ #легкаяатлетика #беларусь🇧🇾 #прыжкисшестом #спорт ♬ оригинальный звук - Iryna ZHUK
Ирина Жук — обладательница рекорда Беларуси в прыжках с шестом. В 2020 году спортсменка сделала вид, что не заметила проходивших в стране протестов, а ее муж — десятиборец Виталий Жук в декабре 2020-го подписал провластное письмо спортсменов.
Как писала «Трибуна», Ирина Жук не раз гордо демонстрировала на стадионах лукашенковский флаг и делала маникюр в его цветах.
В прошлом году спортсменка давала интервью госканалу ТВ, в котором призналась, что у нее была «пара дней слез» из-за международного бана белорусских легкоатлетов, который последовал как ответ на войну в Украине. При этом по поводу самой войны Жук вновь предпочла не высказываться.