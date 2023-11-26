«Это не «Бобры»: Россию охватила паника из-за атаки новых дронов
- 26.11.2023, 14:15
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Россияне не понимают, чем ударили по их пяти регионам.
В России растерялись из-за характера беспилотников, которые ночью и утром 26 ноября атаковали пять их регионов. Там заявили, что дроны были точно «украинскими», но не похожи на все предыдущие, с которыми они уже имели дело, пишет obozrevatel.com.
В то же время пропагандисты предположили, что аппараты напомнили их «Герань-1/2» (российская версия иранского дрона-камикадзе Shahed-131/136, которыми страна-агрессор обстреливает Украину).
В частности, в российских Telegram-каналах распространили сообщения об «успешном уничтожении» двух десятков «украинских» дронов в Московской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленских областях.
В Туле один, якобы подавленный системами РЭБ, дрон «промахнулся» в многоквартирный дом на улице Новомосковской. Это привело к повреждениям квартир, автомобилей под многоэтажкой, ранению нескольких жителей и шоковому состоянию остальных тульцев, а и россиян из других регионов, где были взрывы.
В сети опубликовали фото, как территорию дома в Туле оцепили российские спецслужбы, чтобы собрать обломки БПЛА и выяснить, что это за аппараты.
В то же время пропагандисты выразили убеждение, что это точно не украинские многоцелевые БАпК UJ-22 Airborne, способные нести неуправляемые авиационные бомбы, и не украинский дрон «Бобер» большой дальности.
«По одной из версий, ВСУ атаковали Тулу дронами, сделанными по типу «летального крыла» – из-за чего они схожи со знаменитой российской «Геранью», – придумали россияне.