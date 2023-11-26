Израиль ликвидировал главарей ХАМАСа, за которыми охотился 15 лет 26.11.2023, 14:29

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Террористы подтвердили гибель своих высокопоставленных командиров.

ЦАХАЛ ликвидировал командиров ХАМАСа, которых пытался уничтожить на протяжении 15 лет, сообщает cursorinfo.co.il.

Террористическая группировка ХАМАС подтвердила гибель нескольких высокопоставленных командиров, которые стали объектами атак Израиля во время боевых действий в Секторе Газа.

В заявлении террористов говорится, что Ахмед Гандур, командир бригады на севере Газы, Айман Сиам, руководитель ракетной группировки ХАМАСа, а также Ваэль Раджаб и Раафат Салман были убиты.

Более недели назад ЦАХАЛ заявлял, что нацелился на Гандура и Сиам, но не подтвердил, что они были убиты. Так, представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари не уточнил, были ли убиты высокопоставленные представители ХАМАСа в результате авиаударов.

По словам Хагари, один удар был нанесен по туннелю, где скрывались несколько высокопоставленных военных командиров ХАМАС, в том числе Ахмед Гандур и Айман Сиам.

Другой удар был нанесен по туннелю, где скрывались высокопоставленные члены политбюро ХАМАСа, в том числе Рави Муштаха, Эссам аль-Далис и Самех аль-Сирадж, добавил представитель ЦАХАЛа.

Хагари сказал, что не может более подробно рассказать об ударе, но «можно с уверенностью сказать, что подземная территория, где они находились, была очень сильно повреждена».

«Хамас пытается скрыть результаты удара», — сказал он.

Гандур был главой северной бригады военного крыла ХАМАСа и одним из самых высокопоставленных военных чиновников террористической группировки.

Гандур был близким доверенным лицом военного руководителя ХАМАСа Мухаммеда Дейфа и руководил похищением солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита в 2006 году.

Считается, что он пережил несколько покушений ЦАХАЛа, в том числе в 2002 и 2012 годах, а в 2017 году Государственный департамент США признал его глобальным террористом.

Он отбывал срок в израильских тюрьмах с 1988 по 1994 год и находился в заключении Палестинской автономии с 1995 по 2000 год.

Айман Сиам возглавлял ракетную группировку ХАМАСа. Израиль ранее предпринимал попытки уничтожить Сиама, в том числе в 2009 и 2014 годах. Он также когда-то служил командующим артиллерийскими силами ХАМАСа.

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