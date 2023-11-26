«Тут долгие годы байки ходили: какой-то энтузиаст в одиночку взял и воздвиг дом» 26.11.2023, 14:49

Белорус отказался от работы в офисе и открыл бизнес в глуши.

Это место выглядит картинкой из идеального затерянного мира, но у него есть вполне конкретная физическая привязка — это Вилейский район, деревня Паромец.

Роман 11 лет назад буквально в одни руки построил здесь сканди-дом для мамы. Тогда он не знал, что жизнь сделает крутой зигзаг и это место станет для него таким важным, пишет onliner.by.

Место

Первый раз Роман был в этих местах еще подростком с родителями. Запомнилась речка и первый сплав на резиновой лодке. Как оказалась, это не мимолетный эпизод из детства, а место, куда еще предстоит вернуться.

И это случилось в 2012 году, когда Роман построил возле реки дом для мамы и баню. Место нашлось спонтанно: мама любила путешествовать по Беларуси на велосипеде и спрашивала, в какие места было бы интересно съездить. Нашелся идеальный вариант возле речки Нарочанки.

— Мне всегда хотелось, чтобы в том пространстве, где я что-то делаю, было красиво, в какую бы сторону ты бы ни посмотрел. У меня такая мысль всегда существовала, и здесь удалось это реализовать.

Хотя сначала все выглядело не так радужно: заросший участок, уставший дуб, даже река не просматривалась.

— Но вот мама рассмотрела, что с этим участком можно сделать. Этот проект — ее детище, я сначала был только исполнителем.

Дом

Чтобы построить каркасный дом, пришлось забить 7000 гвоздей и фактически все сделать за один сезон. Из интереса и для того, чтобы все гарантированно получилось хорошо, Роман строил в одиночку.

— Были примеры в лице дяди и отца, которые умели что-то делать. Очевидно, от них перенимал какие-то навыки. Стройкой занялся рано, сделал проводку дяде, когда мне было лет 12.

Самое большое удовольствие — это когда покупаешь бревна и они превращаются в предметы, от стен до мебели. Это какая-то магия, и она доступна человеку.

Даже местных удалось впечатлить темпами строительства.

— Тут долгие годы байки ходили: какой-то энтузиаст подорвался, в одиночку взял и воздвиг дом, — улыбается Роман. — До этого я работал в IT-сфере, мне очень не нравится работа в офисе, я от этого не испытываю такого удовольствия, как от работы со столяркой, рубанком и всего остального.

Переезд

Когда мама узнала про онкологию, к сожалению, стало понятно, что эта история благополучно не разрешится. В жизни Романа тоже проходили свои события: случился развод, после которого он собрал вещи и уехал из дома.

В итоге Роман осел в мастерской, которая появилась на участке рядом с домом. Сейчас он живет там вместе с сыном.

— Это мое скромное жилище, вполне аскетичное, — ведет Роман внутрь.

— Долгое время вообще жил в походах, так что нет требований, что нужны большие пространства внутри дома. Для меня жизнь не измеряется домом как таковым — я выхожу на пробежки, обедаю за столом на участке.

Мамин дом оставался пустым, и Роман решил его сдавать.

— Ключевое преимущество — здесь большая территория без заборов, взгляд не упирается в чужие постройки. Река тоже точка притяжения, не так много возле Минска рек, по которым интересно сплавляться.

Если дом находится в красивом месте и подходит под сдачу в аренду, то почему бы этим не заниматься?

Бизнес

Дом «Под дубом» может принимать до 8 человек. Стоимость аренды — 50 рублей с человека в сутки, но не меньше 250 рублей за дом, потому что сдается целиком.

— Это, конечно, не супердоход. Тут вопрос компромиссов — если я хочу здесь жить, мне надо какое-то занятие здесь, а не где-то еще. Мог бы продвигать эту площадку, чтобы организовывать массовые мероприятия и получать больше прибыли, но мне это неинтересно.

Поэтому я готов жертвовать прибылью. Хотел бы найти другого клиента, которому важна природная составляющая, тишина, звезды вечером, а не пляски и буйные возлияния.

Про этот бизнес я могу сказать, что им точно сложно заниматься, если объект недвижимости находится не там, где вы живете. Потому что очень много возникает нюансов с обслуживанием, встречей гостей, передачей ключей и всем остальным.

Если живешь и сдаешь недвижимость в одном месте, то получается органично, это не занимает столько времени и приносит вполне стабильный доход. По крайней мере, все, что вкладывал в территорию летом, было заработано здесь же.

Вполне возможно, что скоро сюда сможет приезжать больше гостей: Роману пообещали дать под кемпинг гектар земли, прилегающей к деревне. А этим летом он выкупил у соседа два участка, там тоже будет стройка.

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