ВСУ разбили автоколонну оккупантов на Лиманском направлении 26.11.2023, 14:57

Мощное видео.

Украинские военнослужащие показали новое эффектное видео «демилитаризации» российской оккупационной армии, которая вторглась в нашу страну. Кадры сняты на Лиманском направлении.

Запись демонстрирует удары наших FPV-дронов по технике, которую использовали ВС РФ. Ролик появился в распоряжении OBOZ.UA в воскресенье, 26 ноября.

Сняли видео защитники Украины из состава 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Они с помощью быстрых маленьких дронов уничтожили четыре единицы автомобильной техники оккупантов. Беспилотники, которые управлялись операторами дистанционно, смогли передать изображения, записанные за секунду до того ударов и детонации.

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