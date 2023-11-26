Ярую лукашистку сняли с должности 16 26.11.2023, 15:08

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Ирина Дрига

Она сокращала границы Куропат и составляла «черные списки» белорусских артистов.

Ирину Дрига сняли с должности начальником Главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства 16 ноября.

Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источники в системе культуры.

Теперь вместо Дрига – Екатерина Усова. Ранее она работала директором в Минском городском дворце культуры.

«В последнее время Ирина Дрига перестала появляться на концертах вместе с министром, хотя они всегда ходили парочкой. Это довольно странно. Она держала в страхе весь Минкульт, все ее боялись, так как не допускала «неблагонадежных» артистов к работе. Тем не менее, некоторые организации выпускали незаменимые кадры, что спровоцировало ряд скандалов лично с Дригой.

Она не просто увольняла артистов, а еще и звонила в другие их места работы, куда они устроились. Говорила, мол, этот человек не должен у вас работать. Этого можно было и не делать, но она перевыполняла план», – говорит источник «Нашай Нівы».

Сейчас Дрига стала руководителем отдела по кинематографии. Это «позорное понижение», считает собеседник издания, так как никакого белорусского кино сейчас нет:

«Она была на самом верху, а теперь не решает ничего».

Ирина Дрига рассказывала на госТВ, какие артисты могут иметь возможность выступать на государственных площадках в Беларуси, а какие – нет.

Главное требование – ясное выражение приверженности режиму Лукашенко. Как рассказывал руководитель НАУ Павел Латушко, именно Дрига составляла «черные списки» артистов.

Также она выступала за сокращение защитных границ Куропат – места массового захоронения и расстрелов репрессированных в СССР.

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