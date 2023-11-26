В ГУР раскрыли подробности самой массированной атаки дронов на Россию 1 26.11.2023, 15:11

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Украинские спецслужбы подтвердили важную информацию.

В ночь на 26 ноября несколько регионов России были под массированным ударом дронов-камикадзе. Российские чиновники и пропагандисты по традиции заявили, что все БПЛА якобы были «успешно уничтожены» силами противовоздушной обороны.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили cвою причастность к самой массированной атаке дронов на РФ. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

С самого утра в России пожаловались на атаку беспилотников в Московской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. При этом в минобороны РФ заявили, что все БПЛА якобы были уничтожены дежурными средствами ПВО. По предварительным данным, дроны атаковали территорию страны-агрессора в несколько волн. Первые БПЛА полетели на РФ еще ночью, а уже около 9:30 (по Минску) в некоторых российских городах заявили об очередной атаке.

Оккупанты использовали привычные для себя пропагандистские нарративы, заявив, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку».

Несколько беспилотников были замечены в Московской области. В связи с этим аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ограничивали работу. Мэр Москвы Сергей Собянин выдал, что «пострадавших и серьезных разрушений нет», а на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.

Стоит отметить, что в Туле дрон попал в многоэтажный жилой дом. При этом местный губернатор Алексей Дюмин выдал, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области российские подразделения противовоздушной обороны «сбили два украинских дрона». Также чиновник заявил, что один БПЛА потерял управление и попал в многоквартирный дом. Несмотря на троих раненных и повреждения дома, губернатор заявил, что «пострадавших и повреждений инфраструктуры нет».

Примечательно, что в 1,5 км от улицы Хворостухина в Туле, куда прилетел БПЛА, находится Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова. Это предприятие является одним из крупнейших в сфере оборонной промышленности РФ. Приоритетное направление деятельности Конструкторского бюро приборостроения – разработка высокоточного оружия.

А в Смоленске заявили о взрывах в районе авиационного завода. Минобороны страны-агрессора в традиционном стиле сообщило, что подавило или сбило все «20 БПЛА киевского режима». Но в местных пабликах писали о утренних взрывах возле авиазавода, который уже не в первый раз становится целью неизвестных дронов. Там же россияне пожаловались на утаивание от них информации об атаках, ведь громко в городе было и ночью, но об этом власти умолчали.

Кроме российских территорий, атакованы были временно оккупированные населенные пункты в Украине. В частности, главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин пожаловался, что после атаки беспилотников в псевдореспублике часть городов и районов осталась без света.

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