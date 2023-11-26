Минское «Динамо» выиграло чемпионат Беларуси по футболу 26.11.2023, 15:22

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Прошлое золото было 19 лет назад.

Футболисты минского «Динамо» стали чемпионами Беларуси. Они выиграли золотые медали впервые за 19 лет — последний раз команда была первой в 2004 году.

«Динамо» обеспечило себе чемпионство за тур до конца первенства. Сегодня, 26 ноября, минская команда победила на выезде бобруйскую «Белшину» (4:0) и стала недосягаемой для преследователя, сообщает football.by.

Гродненский «Неман», который долго вел за динамовцами погоню, завоевал серебряные медали. Что касается бронзы, то на нее по-прежнему претендуют жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ», «Ислочь» (Минская область) и борисовский БАТЭ.

Последний тур пройдет 2 декабря.

В 2020-м и 2021-м золото выигрывал солигорский «Шахтер». В прошлом чемпионате страны этот клуб также финишировал первым, но позже за организацию договорных матчей и неправомерное финансовое стимулирование был не только лишен титула, но и заодно 35 очков в нынешнем первенстве.

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